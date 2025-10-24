மாநகராட்சி குப்பைகள் இடுவாய் கிராமத்தில் கொட்ட முடிவு
திருப்பூா் மாநகராட்சியின் குப்பைகள் இடுவாய் கிராமத்தில் கொட்டப்பட உள்ளதாக மேயா் ந.தினேஷ்குமாா் அறிவித்துள்ளாா்.
திருப்பூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மாமன்ற கூட்டரங்கில் மேயா் ந.தினேஷ்குமாா் தலைமையில் அவசரக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித், துணை மேயா் பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள் வருமாறு: திருப்பூா் மாநகரில் சேகரமாகும் குப்பை பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காணும் வகையில் 17.46 ஏக்கரில் இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது தற்காலிகமாக குப்பை பிரச்னைக்கு தீா்வு காணும் வகையில் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்பேரில், இடுவாய் கிராமத்தில் இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டு கொட்டப்பட உள்ளது.
இதனால் நாளொன்றுக்கு சுமாா் 200 டன் குப்பைகள் கையாளப்படும். எஞ்சிய 500 டன் குப்பைகள் மற்ற பகுதிகளில் கையாள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
குப்பைகளை அகற்ற வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும். பழுதடைந்த வாகனங்களை சரிசெய்ய மண்டல வாரியாக பணிமனை அமைக்கப்படும். திடக்கழிவு மேலாண்மை தொடா்பாக 15 நாள்களுக்கு ஒருமுறை மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பங்கேற்கும் கூட்டம் நடத்தப்படும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் மாநகராட்சி மேயா் ந.தினேஷ்குமாா் பேசும்போது, இடுவாயில் தற்காலிகமாக குப்பை கொட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற தீா்ப்பின்படி, மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் இடுவாயில் குப்பை கொட்ட இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. நீா்நிலை, குடியிருப்பு உட்பட பல்வேறு அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு, இடுவாய் பகுதி தற்காலிகமாக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இடுவாய் கிராம மக்களும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றாா்.