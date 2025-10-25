திருப்பூர்
குண்டடம் அருகே மூதாட்டி கொலை: பேரன் கைது
குண்டடம் அருகே மது போதையில் பாட்டியின் தலையை வெட்டிக் கொன்ற பேரனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
குண்டடத்தை அடுத்துள்ள பெரியகுமாரபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பச்சியப்பன். இவரது மனைவி மயிலாத்தாள் (80). பச்சியப்பன் இறந்துவிட்ட நிலையில், மயிலாத்தாள் தனது மகன் கோவிந்தராஜுவுடன் வசித்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், தனது தோட்டது வீட்டு கட்டிலில் மயிலாத்தாள் சனிக்கிழமை படுத்திருந்தாா். அப்போது அங்கு வந்த மயிலாத்தாளின் பேரன் விஜயகுமாா் (40), மது போதையில், கட்டிலில் படுத்திருத்த மயிலாத்தாளை அரிவாளால் தலையை துண்டித்து கொலை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னா் அவா் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றாா்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த குண்டடம் போலீஸாா் விரைந்து சென்று, மயிலாத்தாள் சடலத்தைக் கைப்பற்றி, அப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த விஜயகுமாரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.