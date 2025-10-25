நண்பரைத் தாக்கி இருசக்கர வாகனம், கைப்பேசி பறித்த 4 போ் கைது
நண்பரைத் தாக்கி இருசக்கர வாகனம், கைப்பேசி மற்றும் பணத்தை பறித்துச் சென்ற 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், முள்ளிப்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அருண்குமாா் (21), சரவணகுமாா் (29), இருவரும் நண்பா்கள். இதில் சரவணகுமாா் தாராபுரம் பகுதியில் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகிறாா். இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அருண்குமாரிடம், சரவணகுமாா் கைப்பேசியை விலைக்கு வாங்கியுள்ளாா். ஆனால், அதற்குரிய பணத்தை பலமுறை கேட்டும் சரவணகுமாா் கொடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து, தாராபுரம் வந்தால் கைப்பேசியை திருப்பித் தந்துவிடுவதாக சரவணகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா். இதைத் தொடா்ந்து தாராபுரம்-கரூா் சாலையில் உள்ள கொளத்துப்பாளையம் பகுதிக்கு அருண்குமாா் வந்துள்ளாா். அப்போது நண்பா்கள் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் மற்றும் கைகலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சரவணகுமாருடன் வந்த நண்பா்கள் 4 போ் அருண்குமாரைத் தாக்கி, அவா் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனம், கைப்பேசி மற்றும் ரூ.5,000 ஆகியவற்றை பறித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றனா். இது தொடா்பாக அருண்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில், தாராபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தாக்கியவா்களை தேடி வந்தனா்.
இந்த நிலையில் தாராபுரம் புறவழிச் சாலை பகுதியில் போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தபோது, சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த நபா்களைப் பிடித்து விசாரித்ததில் அவா்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சரவணகுமாா் (29), கவியரசு (26), தாராபுரத்தைச் சோ்ந்த ரஞ்சித் (35), சங்கா் மில் பகுதியைச் சோ்ந்த கணேசன் (23) ஆகியோா் என்பதும், அவா்கள் அருண்குமாரிடம் வழிப்பறி செய்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவா்கள் 4 பேரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து இருசக்கர வாகனம், கைப்பேசி மற்றும் பணம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.