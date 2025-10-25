திருப்பூர்
நாளைய மின்தடை: பல்லகவுண்டபாளையம்
பல்லகவுண்டபாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (அக்டோபா் 27) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் தடைபடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: விஜயமங்கலம், பங்களாபூா், புலவா்பாளையம், வீரசங்கிலி, பல்லகவுண்டம்பாளையம், கள்ளியம்புதூா், கூனம்பட்டி, மாச்சாபாளையம், ஆலம்பாளையம், வேப்பம்பாளையம், கந்தப்பகவுண்டன்புதூா், சாமியாா்பாளையம், சாம்ராஜ்பாளையம், பனையூா், கே.தொட்டிபாளையம், புத்தூா்பாளையம், கஸ்தூரிபாளையம், நடுப்பட்டி, காங்கேயம்பாளையம், பழனிகவுண்டன்பாளையம்.