கந்த சஷ்டி விழா: முருகன் கோயில்களில் திருக்கல்யாண உற்சவம்
கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி, திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் திருக்கல்யாண உற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்தசஷ்டி விழா கடந்த 22-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து தினமும் சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்தன. முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கந்தசஷ்டி விழாவின் நிறைவாக திருக்கல்யாண உற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெற்றது. வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியருக்கு 16 வகையான திரவியங்களால் மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, சிறப்பு அலங்காரத்துடன் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது. மணக் கோலத்தில் தேவியருடன் எழுந்தருளிய சுப்பிரமணியா் திருவீதியுலா சென்று பத்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். தொடா்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், அலிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில், திருப்பூா் மற்றும் நல்லூா் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோயில், கொங்கணகிரி கோயில், அலகுமலை முத்துகுமார பாலதண்டாயுதபாணி கோயில், வாலிபாளையம் கல்யாண சுப்பிரமணியா் கோயில், மலைக்கோயில் குழந்தை வேலாயுதசாமி கோயில், பூச்சக்காடு செல்வ விநாயகா் கோயில், அணைக்காடு செல்வவிநாயகா் கோயில், வெற்றி வேலாயுத சுவாமி கோயில், பலவஞ்சிபாளையம் காளிக்குமார கோயில் ஆகியவற்றில் திருக்கல்யாண உற்சவம் விமரிசையாக நடைபெற்றன.
விரதம் இருந்த பக்தா்கள் கங்கணம் கழற்றி விரதத்தை நிறைவு செய்தனா். சுந்தசஷ்டி விரதம் இருந்த பக்தா்களுக்கு மஞ்சள் சரடு, குங்குமம் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருள்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டன.
பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோயிலில் நடைபெற்ற திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் கோயில் வளாகத்தில், வள்ளி தெய்வானை உடனமா் சண்முகநாதா் எழுத்தருளினாா். வேத மந்திரங்கள் முழங்க மங்கல வாத்தியத்துடன் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. பக்தா்கள் ‘அரோகரா’ கோஷத்தோடு சண்முகநாதரை வழிபட்டனா்.
பக்தா்கள் மொய்ப்பணம் எழுதி, பாத காணிக்கை செலுத்தினா். பின்னா் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் சண்முகநாதா் திருவீதி உலா சென்று பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். அதேபோல, பல்லடம் அருகே உள்ள மாதப்பூா் முத்துக்குமாரசாமி கோயிலில் நடைபெற்ற திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சமேதராக முத்துகுமார சுவாமி பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்தாா