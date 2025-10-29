திருப்பூர்
அவிநாசியில் ரூ.8.55 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்
அவிநாசி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.8.55 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த வார ஏலத்துக்கு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், 11, 950 கிலோ பருத்தியை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், ஆா்.சி.எச்.ரகப் பருத்தி கிலோ ரூ. 70 முதல் ரூ.79.04 வரையிலும், மட்டரக (கொட்டு) ரகப் பருத்தி கிலோ ரூ. 30 முதல் ரூ.40 வரையிலும் ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 8 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.