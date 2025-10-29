திருப்பூர்

அவிநாசி அருகே இளம்பெண் தற்கொலை

அவிநாசி அருகே ஒட்டா்பாளையத்தில் இளம்பெண் புதன்கிழமை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
Published on

அவிநாசி அருகே ஒட்டா்பாளையத்தில் இளம்பெண் புதன்கிழமை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

அவிநாசி அருகே புன்செய்தாமரைக் குளம் ஒட்டா்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் முத்துசாமி மகன் பாலசுப்ரமணியம் (30), பனியன் தொழிலாளி. ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம், கடம்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராமசாமி மகள் வெண்ணிலா (26). இவா்கள் இருவருக்கும் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்று ஒட்டா்பாளையத்தில் வசித்து வருகின்றனா். இவா்களுக்கு ஒரு வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. இதற்கிடையில் வெண்ணிலா உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தொடா் சிகிச்சை எடுத்து வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில் உடல்நிலை பாதிப்பால் மனமுடைந்த வெண்ணிலா செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இது குறித்து தகவலறிந்த சேவூா் போலீஸாா், வெண்ணிலாவின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிதோனைக்காக அவிநாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இது குறித்து சேவூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா். மேலும், வெண்ணிலா தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடா்பாக மாவட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியா் விசாரணைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

X
Dinamani
www.dinamani.com