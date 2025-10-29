வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம்: அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம்
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் தொடா்பாக அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமை வகித்தாா்.
கூட்டத்துக்கு பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
வரும் 2026 ஜனவரி 1-ஆம் தேதியை தகுதியேற்படுத்தும் நாளாகக் கொண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணி மேற்கொள்ள தோ்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி நவம்பா் 4-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி வரை இந்தப் பணி நடைபெறும்.
தொடா்ந்து வாக்குச் சாவடி நிலையங்களை மறு சீரமைத்தல் மற்றும் திருத்தியமைத்தல் பணிகள் டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி முதல் நடைபெறும் . வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் டிசம்பா் 9-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் 2026 பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.
இப்பணிக்காக தனிச்செயலி உருவாக்கப்பட்டு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு பயிற்சியும், தொடா்புடைய அலுவலா்களுக்கு ஆலோசனையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களும் இப்பணியில் முழுமையாக ஈடுபடுவாா்கள். வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா், அவருடைய வாக்குச்சாவடிக்கு உள்பட்ட தற்போது
நடைமுறையில் உள்ள வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள வாக்காளா் ஒவ்வொருவருக்கும் புகைப்படத்துடன் கூடிய, வாக்காளரின் விவரங்கள் அச்சிடப்பட்ட கணக்கெடுப்பு படிவத்தை (இரட்டை பிரதியில்) வழங்குவாா்.
வாக்காளா்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கணக்கெடுப்பு படிவத்தில் தேவையான விவரங்களை பூா்த்தி செய்து, கையொப்பமிட்டு மீண்டும் வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலரிடம் வழங்க வேண்டும். வாக்காளா் சாா்பாக அவரது குடும்ப உறுப்பினா் எவரேனும் கணக்கெடுப்பு படிவத்தினை பெற்றுக் கொண்டு பூா்த்தி செய்து கையொப்பமிட்டு வழங்கலாம்.
கணக்கெடுப்பு படிவத்தில் புதிய வண்ணப் புகைப்படத்தை அதற்கான இடத்தில் ஒட்டி வழங்கலாம். கணக்கெடுப்பு படிவத்துடன் ஆவணங்கள் ஏதும் வழங்க வேண்டியதில்லை. பெறப்பட்ட கணக்கெடுப்பு படிவங்களின் அடிப்படையில் வாக்காளா் பதிவு அலுவலரால் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதைத் தொடா்ந்து ஆட்சேபனைகள் மற்றும் கோரிக்கை காலத்தில் அதற்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்களால் முடிவு செய்யப்படும். மேலும், கணக்கெடுப்பு படிவத்தில் தவறாக தகவல் வழங்கிய அல்லது தகவல்கள் அளிக்காத வாக்காளா்களின் கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் மீது வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் ஒரு அறிவிப்பு வழங்குவாா். அதன் மீது வாக்காளா் அளிக்கும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை செய்து இறுதி ஆணை பிறப்பிப்பாா். அதைத் தொடா்ந்து இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) புஷ்பாதேவி, கோட்டாட்சியா்கள் சிவபிரகாஷ், ஃபெலிக்ஸ் ராஜா, குமாா், தனி வட்டாட்சியா் (தோ்தல்) கனகராஜ் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.