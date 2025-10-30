பட்டாவில் பெயா் மாற்ற லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா் கைது
பல்லடம் அருகே பட்டாவில் பெயா் மாற்ற லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிா்வாக அலுவலரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடம் அருகேயுள்ள பொங்கலூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், காட்டூரைச் சோ்ந்தவா் ராமமூா்த்தி. டெய்லரான இவருக்கு அதே பகுதியில் பூா்விக நிலம் உள்ளது. அந்த நிலத்துக்கான பட்டாவில் பெயா் மாற்ற காட்டூா் கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்துள்ளாா்.
இதற்கு கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஜெயகுமாா் (51) ரூ.40 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டு, முதல் தவணையாக ரூ.23 ஆயிரத்தைப் பெற்றுள்ளாா்.
மீதித் தொகையான ரூ.17 ஆயிரத்தைக் கொடுத்தால்தான் பட்டாவில் பெயா் மாற்றித் தருவேன் என ஜெயகுமாா் கூறியதையடுத்து, திருப்பூா் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸில் ராமமூா்த்தி புகாா் அளித்தாா்.
இதையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் அறிவுறுத்தலின்படி குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு ஜெயகுமாரை வியாழக்கிழமை வரவழைத்த ராமமூா்த்தி அவரிடம் ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொடுத்துள்ளாா்.
அப்போது, அங்கு பதுங்கியிருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துணை கண்காணிப்பாளா் ரவிசந்திரன், ஆய்வாளா் கீதாலட்சுமி மற்றும் போலீஸாா், ஜெயகுமாரை கையும் களவுமாகப் பிடித்தனா்.
பின்னா், அவரிடமிருந்த பணத்தைப் பறிமுதல் செய்ததுடன், அவரைக் கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.