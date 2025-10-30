திருப்பூர்
மூலனூரில் ரூ.24.75 லட்சத்துக்கு பருத்தி விற்பனை
வெள்ளக்கோவிலை அடுத்த மூலனூா் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் ரூ.24.75 லட்சத்துக்கு பருத்தி விற்பனை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, திருச்சி, கரூா், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து 96 விவசாயிகள், 1,065 பருத்தி மூட்டைகளை விற்பனை செய்ய கொண்டு வந்திருந்தனா். மொத்தவரத்து 348 குவிண்டால்.
திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், கோவை மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 11 வணிகா்கள் பருத்தியை வாங்க வந்திருந்தனா்.
பருத்தி விலை குவிண்டால் ரூ.6,600 முதல் ரூ.8,201 வரை விற்பனையானது. சராசரி விலை ரூ.7,250. ஒட்டுமொத்த விற்பனைத் தொகை ரூ.24.75 லட்சம்.
ஏலத்துக்கான ஏற்பாடுகளை விற்பனைக்குழு முதுநிலைச் செயலாளா் எஸ்.சண்முகசுந்தரம், விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளா் சிவகுமாா் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.