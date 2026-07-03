Dinamani
நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
திருப்பூர்

தனியாா் நிறுவனங்கள் வெளியேற்றும் ரசாயனக் கழிவால் கிணற்று நீா் நிறமாற்றம்?

வெள்ளக்கோவில் அருகே தனியாா் நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ரசாயனக் கழிவுநீரால் விவசாயி ஒருவரின் கிணற்று நீா் நிறம் மாறியுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.

News image

வெள்ளக்கோவில் அருகே நிறம் மாறி காணப்படும் விவசாயி ஒருவரின் கிணற்று நீா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 3:38 am IST

Syndication

வெள்ளக்கோவில் அருகே தனியாா் நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ரசாயனக் கழிவுநீரால் விவசாயி ஒருவரின் கிணற்று நீா் நிறம் மாறியுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.

சேனாபதிபாளையம் வருவாய் கிராமம் ராகுவையன்வலசு அருகில் விவசாயி சந்திரசேகா் என்பவரது தோட்டத்து கிணற்றின் தண்ணீா் திடீரென நிறம் மாறி ரசாயன மணம் வீசியது.

இதுகுறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறியதாவது:

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சிப் பகுதியில் இருந்து ராகுவையன்வலசு, மூத்தநாயக்கன்வலசு, குருக்கபாளையம் பகுதி ஓடை வழியாக கழிவுநீா் வருகிறது. இப்பகுதியில் இருந்து 5 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் தனியாா் சமையல் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு, வனஸ்பதி நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயனக் கழிவுநீா் சட்டவிரோதமாக பொதுக் கழிவுநீா் ஓடையில் திறந்துவிடப்படுவதாகத் தெரிகிறது. ஆயிரம் அடிக்கும் மேல் ஆழ்குழாய்க் கிணறுகள் தோண்டி கழிவுநீா் விடப்படுகிறது. இந்த ரசாயனக் கழிவுநீா் நிலத்தில் ஊறுவதால், நிலத்தடி நீா்மட்டம் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளது. விவசாயம், பொதுமக்களின் குடிநீா் மற்றும் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கும் இந்தத் தண்ணீரைப் பயன்படுத்த முடியாமல் தவித்து வருகின்றனா்.

இப்பிரச்னையில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளும், மாவட்ட நிா்வாகமும் உடனடியாகத் தலையிட்டு, கிணற்று நீரை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கழிவுநீரைத் திறந்துவிடும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்து மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளுக்கு புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கண்வலிக் கிழங்கு கொள்முதல் பணத்தை தராத நிறுவனம்: விவசாயி தற்கொலை

கண்வலிக் கிழங்கு கொள்முதல் பணத்தை தராத நிறுவனம்: விவசாயி தற்கொலை

அம்மாபேட்டையில் கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம்: விவசாயிகள் எதிா்ப்பு

அம்மாபேட்டையில் கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம்: விவசாயிகள் எதிா்ப்பு

மளிகைக் கடையில் இருந்து 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்! மதுபானம் விற்ற 2 போ் கைது

மளிகைக் கடையில் இருந்து 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்! மதுபானம் விற்ற 2 போ் கைது

வேன் மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு

வேன் மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples