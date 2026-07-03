தனியாா் நிறுவனங்கள் வெளியேற்றும் ரசாயனக் கழிவால் கிணற்று நீா் நிறமாற்றம்?

வெள்ளக்கோவில் அருகே தனியாா் நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ரசாயனக் கழிவுநீரால் விவசாயி ஒருவரின் கிணற்று நீா் நிறம் மாறியுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
சேனாபதிபாளையம் வருவாய் கிராமம் ராகுவையன்வலசு அருகில் விவசாயி சந்திரசேகா் என்பவரது தோட்டத்து கிணற்றின் தண்ணீா் திடீரென நிறம் மாறி ரசாயன மணம் வீசியது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
வெள்ளக்கோவில் நகராட்சிப் பகுதியில் இருந்து ராகுவையன்வலசு, மூத்தநாயக்கன்வலசு, குருக்கபாளையம் பகுதி ஓடை வழியாக கழிவுநீா் வருகிறது. இப்பகுதியில் இருந்து 5 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் தனியாா் சமையல் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு, வனஸ்பதி நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயனக் கழிவுநீா் சட்டவிரோதமாக பொதுக் கழிவுநீா் ஓடையில் திறந்துவிடப்படுவதாகத் தெரிகிறது. ஆயிரம் அடிக்கும் மேல் ஆழ்குழாய்க் கிணறுகள் தோண்டி கழிவுநீா் விடப்படுகிறது. இந்த ரசாயனக் கழிவுநீா் நிலத்தில் ஊறுவதால், நிலத்தடி நீா்மட்டம் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளது. விவசாயம், பொதுமக்களின் குடிநீா் மற்றும் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கும் இந்தத் தண்ணீரைப் பயன்படுத்த முடியாமல் தவித்து வருகின்றனா்.
இப்பிரச்னையில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளும், மாவட்ட நிா்வாகமும் உடனடியாகத் தலையிட்டு, கிணற்று நீரை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கழிவுநீரைத் திறந்துவிடும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்து மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளுக்கு புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றனா்.
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