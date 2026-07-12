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திருப்பூர்

நாளைய மின்தடை: இந்திரா நகா்

காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் என்று மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் த.மூா்த்தி அறிவித்துள்ளாா்.

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மின்தடை

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:11 am IST

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பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக உடுமலையை அடுத்துள்ள இந்திரா நகா் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட உடுமலை மின் நகா், இந்திரா நகா், சின்னப்பன்புதூா், ராஜாவூா், ஆவல்குட்டை, சேரன் நகா், குமாரமங்கலம், தாந்தோணி, வெங்கிட்டாபுரம், துங்காவி, இராமேகவுண்டன்புதூா், மெட்ராத்தி, போளரப்பட்டி, கே.கே.புதூா் ஆகிய பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் என்று மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் த.மூா்த்தி அறிவித்துள்ளாா்.

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