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திருப்பூர்

நாளைய மின்தடை - தாராபுரம்

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தாராபுரம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று தாராபுரம் கோட்ட செயற்பொறியாளா் அறிவித்துள்ளாா்.

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மின்தடை

Updated On :17 ஜூன் 2026, 3:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தாராபுரம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று தாராபுரம் கோட்ட செயற்பொறியாளா் அறிவித்துள்ளாா்.

தாராபுரம் நகரம் மற்றும் புறநகா் பகுதிகள், வீராட்சிமங்கலம், நஞ்சியம்பாளையம், வரப்பாளையம், மடத்துப்பாளையம், உப்பாறு அணை, பஞ்சப்பட்டி, சின்னப்புத்தூா், சின்னக்காம்பாளையம், கோவிந்தாபுரம், செட்டிபாளையம், குள்ளக்காளிபாளையம், அலங்கியம், மதுக்கம்பாளையம் மற்றும் கண்ணாங்கோவில்.

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