வணிக கேஸ் சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு: சூடு பிடிக்கும் விறகு விற்பனை; டன் ரூ.4,000 தாண்டியது

திருப்பூா் மாவட்டத்தில் வணிக கேஸ் சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு காரணமாக சிலிண்டா் ஒன்று ரூ.4,000 முதல் ரூ.5,000 வரை கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால் தன்ளுவண்டி உணவகங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மாநகரில் பல்வேறு இடங்களில் தள்ளுவண்டி கடைகள் மூடப்பட்டு உள்ளன. பல்வேறு ஹோட்டல்கள், தனியாா் தங்கும் விடுதிகளில் கேஸ் பயன்டுத்தி சமையல் செய்வதற்கு பதிலாக விறகு அடுப்பில் சமையல் செய்து வருகின்றனா். இதனால் விறகு விற்பனை சூடுபிடித்து உள்ளது. 1 டன் ரூ.2,500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட விறகு, தற்போது ரூ.4,000-க்கு மேல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.