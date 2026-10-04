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நாளைய மின்தடை: கருவலூா்

காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அவிநாசி மின்வாரியத்தினா் தெரிவித்துள்ளனா்.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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கருவலூா் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (அக். 5) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அவிநாசி மின்வாரியத்தினா் தெரிவித்துள்ளனா்.

மின்விநியோகம் தடைபடும் பகுதிகள்: கருவலூா், அரசப்பம்பாளையம், நயினாம்பாளையம், ஆரியக்கவுண்டன்பாளையம், அனந்தகிரி, எலச்சிப்பாளையம், மருதூா், காளிபாளையம், உப்பிலிபாளையம், மனப்பாளையம், காரைக்காபாளையம், முறியாண்டாம்பாளையம், குரும்பபாளையம், பெரியகாட்டுப்பாளையம், செல்லப்பாளையம்.

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