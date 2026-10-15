நாளைய மின்தடை காங்கயம், சிவன்மலை, ஆலாம்பாடி, முத்தூா்
காங்கயம், சிவன்மலை, ஆலாம்பாடி, முத்தூா் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக காங்கயம் மின்வாரிய கோட்டம் காங்கயம், சிவன்மலை, ஆலாம்பாடி, முத்தூா் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (அக்.17) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று தமிழ்நாடு மின்வாரிய காங்கயம் கோட்ட செயற்பொறியாளா் டி.ஜெகதீஸ்வரி அறிவித்துள்ளாா்.
காங்கயம்: திருப்பூா் சாலை, கரூா் சாலை, கோவை சாலை, தாராபுரம் சாலை, சென்னிமலை சாலை, பழையகோட்டை சாலை, காங்கயம் நகரம், அகஸ்திலிங்கம்பாளையம், செம்மங்காளிபாளையம், அா்த்தநாரிபாளையம், பொத்தியபாளையம், நான்கு சாலை, படியூா்.
சிவன்மலை: அரசம்பாளையம், கீரனூா், சிவன்மலை, ராசாபாளையம், ரெட்டிவலசு, சென்னிமலைபாளையம், ராயா்வலசு, கோவில்பாளையம், காமாட்சிபுரம், பெருமாள்மலை, சாவடிபாளையம், டி.ஆா்.பாளையம், ஜி.வி.பாளையம், புதூா், நாமக்காரன்புதூா், ரோ காா்டன், மறவபாளையம், பரஞ்சோ்வழி, ராசிபாளையம், சிவியாா்பாளையம், வளையன்காட்டுதோட்டம், ஜெ.ஜெ.நகா், கரட்டுப்பாளையம், சித்தம்பலம், தீத்தாம்பாளையம்.
ஆலாம்பாடி: நான்கு சாலை, பரஞ்சோ்வழி, நத்தக்காட்டுவலசு, சாவடி, மூா்த்திரெட்டிபாளையம், நெய்க்காரன்பாளையம், ஆலாம்பாடி, கல்லேரி.
முத்தூா்: வள்ளியரச்சல், ஊடையம், முத்தூா், பாப்பினி, சின்னமுத்தூா், மணிவாசகபுரம், வேலம்பாளையம், தண்ணீா்பந்தல், மேட்டுக்கடை, மலையத்தாபாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், செங்கோடம்பாளையம், கணேசபுரம், ஆலாம்பாளையம்.
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