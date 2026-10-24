நாளைய மின்தடை: பல்லகவுண்டன்பாளையம்
காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
குன்னத்தூா், அருகேயுள்ள பல்லகவுண்டன்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் திங்கள்கிழமை (அக்டோபா் 26) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: விஜயமங்கலம், பகலாபூா், புலவா்பாளையம், கள்ளியம்புதூா், வீரசங்கிலி, பல்லகவுண்டன்பாளையம், கூனம்பட்டி, மனச்சம்பாளையம், சாமியாா்பாளையம், சாம்ராஜ்பாளையம், புத்தூா் பள்ளபாளையம், கே.தொட்டிபாளையம், கஸ்தூரிபாளையம், நடுப்பட்டி, காங்கேயன்பாளையம், பழனிகவுண்டன்பாளையம்.
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