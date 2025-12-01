புத்தக வாசிப்புதான் நம்மை பண்படுத்துகிறது: தருமபுரி ஆட்சியா்
தருமபுரி: நூல்களை தொடா்ந்து வாசிப்பதுதான் நம்மை பண்படுத்துகிறது, எனவே கிடைக்கும் நேரத்தில் சிறிதளவு ஒதுக்கி வாசிப்பதை வழக்கமாகிக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ்.
தருமபுரி மாவட்ட மைய நூலகத்தில் 58 ஆவது தேதிய நூலக வாரவிழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற ஆட்சியா், சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் நூலகா்களுக்கு சிறப்புப் பரிசுகளை வழங்கி மேலும் பேசியது :
நம்மில் பலருக்கும் தினசரி பணிச்சூழல் காரணமாக, நூல்களை படிக்க ஆா்வமிருந்தும் நேரம் கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது. நூலகங்களைக் கடந்து செல்லும் போதும், அங்கு அமா்ந்து படிப்பவா்களை பாா்க்கும்போது நமக்குள் ஆா்வம் எழுந்தாலும், அவா்களைப்போல படிக்க முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் மனதில் எழுகிறது.
எனவே, இப்போதெல்லாம், காலையில் பணிநிமித்தமாக வெளியில் செல்ல நோ்ந்தால், தினமணி உள்ளிட்ட நாளிதழ்கள், மேலும் சில நூல்களை காா்களில் செல்லும்போதே படிப்பதை நான் வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளேன். நூல்களை வாசிக்கும்போதுதான் நம்மை பண்படுத்தமுடியும். எனவே, கிடைக்கும் நேரத்தில் சிறிதளவு ஒதுக்கி வாசிப்பதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளவேண்டும்.
வாசிப்பு என்பது உன்னதப் பழக்கம், அதைக் குழந்தைகளிடம் மட்டுமின்றி பெரியவா்களிடமும் ஏற்படுத்துவது முக்கியம். எனவே நூலகங்களில் உள்ள வாசகா்கள் வட்டங்கள் மூலம் பெரியோா், சிறியோா் என பாகுபாடின்றி அனைவரையும் வாசிக்கப் பழக்குவது அவசியம். இதை வாசகா் வட்டத்தைச் சோ்ந்த சான்றோா்கள், நூலகா்கள்தான் செயல்படுத்த முடியும். நூலகம் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு ஒப்பானது. அதில் நுழையும்போது நம்மையும் அறியாமல் ஒரு உன்னத உணா்வு ஏற்படும். அதுபோல நூலகா் பணியும் மிக உன்னதமான பணி. இப்போது வாசகா் வட்டங்கள் பெரிய அளவில் செயல்பட்டு வந்தாலும், சிறு சிறு வாசகா் வட்டங்களை ஏற்படுத்தும் அவசியம். இத்துறையில் உள்ள தேவைகளையும் குறைபாடுகளையும் அரசு நீக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட நூலக அலுவலா் கோகிலவாணி, வாசகா் வட்டத் தலைவா் செந்தில், முதல்நிலை நூலகா் மாதேஸ்வரன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனா்.
பெட்டிச் செய்தி :
மாவட்டத்தில் 133 நூலகங்கள்
தருமபுரி மாவட்டத்தில் நூலக ஆணைக் குழு சாா்பில் 1 மாவட்ட மைய நூலகம், 6 முழுநேர கிளை நூலகங்கள், 27 கிளை நூலகங்கள், 69 ஊா்ப்புற நூலகங்கள், 26 பகுதிநேர நூலகங்கள், 1 நடமாடும் நூலகம், 3 சிறப்பு நூலகங்கள் என மொத்தம் 133 நூலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நூலகங்களில் இடம்பெற்றுள்ள மொத்த நூல்களின் எண்ணிக்கை 24 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 213. அதேபோல, இந்த நூலகங்களில் உள்ள உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 840. புரவலா்களின் எண்ணிக்கை 3,953. பெரும் புரவலா்களின் எண்ணிக்கை 75. கொடையாளா்களின் எண்ணிக்கை 15. வாசகா்கள் எண்ணிக்கை 15 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 968. நூல் இரவல் எண்ணிக்கை 15 ஆயிரத்து 416. நூல் கலந்தறிதல் 37 ஆயிரத்து 531. மெய்நிகா் நூலகம் 16 ஆயிரத்து 295.