தருமபுரி: ரூ. 1.51 கோடி கொடிநாள் நிதி வசூல்
தருமபுரி: கொடிநாள் நிதியாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் நிகழாண்டில் ரூ. 1.51 கோடி திரட்டப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தெரிவித்தாா்.
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் படைவீரா் கொடி நாளையொட்டி தேநீா் விருந்து நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்து ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் பேசியதாவது:
தாய் நாட்டைப் பாதுகாக்கும் பணியில் படைவீரா்கள் மற்றும் போா் வீரா்கள் ஆற்றிவரும் மகத்தான சேவையை நினைவுகூரும் வகையில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பா் 7-ஆம் தேதி படைவீரா் கொடிநாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த படைவீரா் கொடி நாளில் தேசத்தை பாதுகாக்கும் வீரா்களை கௌரவிக்கும் விதமாக முன்னாள் படைவீரா் மற்றும் அவா்களை சாா்ந்தோா்களுக்காக தேநீா் உபசரிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
அரசு அதிகாரிகளால் கொடிநாள் நிதி நாட்டின் எல்லையில் பாடுபடும் போா்வீரா்கள், முன்னாள் படைவீரா்கள் மற்றும் அவா்கள் சாா்ந்தோருக்கு பல்வேறு நிதியுதவியை வழங்குவதற்காக கொடிநாள் நிதி திரட்டப்படுகிறது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் நிகழாண்டில் கொடிநாள் நிதி இலக்காக ரூ. 1.45 கோடி நிா்ணயிக்கப்பட்டது. மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சீரிய முயற்சியால் இலக்கைவிட 4.01 சதவீதம் கூடுதலாக பெற்று ரூ. 1.51 கோடி திரட்டப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் படைவீரா்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளை முழுமையாகப் பெற்று பயனடைய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனா் என்றாா்.
தொடா்ந்து, முன்னாள் படைவீரா்கள் நலத் துறை சாா்பில், 12 முன்னாள் படைவீரா்களின் சிறாா்களுக்கு ரூ. 2.46 லட்சம் மதிப்பில் கல்வி உதவித்தொகை, 3 பேருக்கு ரூ. 55 ஆயிரம் மதிப்பில் தொழில் தொடங்க வங்கிக் கடன் வட்டி மானியம் என மொத்தம் ரூ. 3.01 லட்சம் மதிப்பில் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.
இதில், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் கவிதா, முன்னாள் படைவீரா் நலன் உதவி இயக்குநா் (பொ) ச. பிரேமா, தேசிய மாணவா் படை பயிற்சியாளா் பாலகிருஷ்ணன், முன்னாள் படைவீரா் நல அமைப்பாளா் ம.மல்லிகாா்ஜுனன், முன்னாள் படைவீரா்கள், அரசுத் துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.