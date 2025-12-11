தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணி தொடக்கம்
அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பறையில், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவன பொறியாளா்கள் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணியை மேற்கொண்டனா்.
இப்பணிகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வுசெய்த ஆட்சியா் ரெ.சதீஸ் கூறியதாவது:
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களின் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளை பாா்வையிட இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் பாா்வையாளராக புது தில்லி மாநில கூடுதல் தலைமை தோ்தல் அலுவலா் பல்ராம் மீனா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா். இவா் டிச. 13-ஆம் தேதியன்று தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு வருகைபுரிந்து வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களின் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணிகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வுசெய்ய உள்ளாா்.
முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணிகளுக்காக அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். சரிபாா்ப்பு பணி நடைபெறும் அறையில் எந்தவித மின்னணு சாதனங்களும் அனுமதிக்கப்படாது. இதில், சரியாக உள்ள இயந்திரங்கள் மட்டுமே வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்கப்படும் என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கவிதா, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கவிதா, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா், சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் பண்டரிநாதன், தோ்தல் வட்டாட்சியா் அன்பு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனா்.
கிருஷ்ணகிரியில்...
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் வளாகத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்க்கும் பணி ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் தலைமையில் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது அவா் தெரிவித்ததாவது:
2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 4,658 பேலட் யூனிட், 3,092 கன்ட்ரோல் யூனிட் மற்றும் 3,025 விவி பேட் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணிகளை பெங்களூரு, பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 9 பொறியாளா்கள் தொடங்கி உள்ளனா்.
தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு வளாகம் வெப் காஸ்டிங், மெட்டல் டிடெக்டா் பொருத்துதல், சானிடைசிங் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
கா்நாடக மாநில இணை தலைமை தோ்தல் அலுவலரும், மின்னணு மற்றும் வாக்குப்பதிவு இயந்திர பொறுப்பு அலுவலருமான ராகவேந்திரா முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணியின் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் தரம்குறித்து ஆய்வுமேற்கொண்டாா்.
முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணி முடியும்வரை தினமும் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 7 மணிவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்து கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சாதனைக்கு, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கோபு, தோ்தல் வட்டாட்சியா் சம்பத், தனி வட்டாட்சியா்கள் ஜெய்சங்கா், விஜயகுமாா், கிருஷ்ணகிரி வட்டாட்சியா் ரமேஷ் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.