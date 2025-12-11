பாரதியாா் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டம்
தருமபுரியில் முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள், கலைஞா்கள் சங்கம் சாா்பில், பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் முன் பாரதியாா் பிறந்தநாள் விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவுக்கு, மாவட்டத் தலைவா் சுகந்தி பாஸ்கரன் தலைமை வகித்தாா். இதில், புலவா் நாகை பாலு, பாரதியாா் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து, மாவட்டச் செயலாளா் வே.விசுவநாதன், மாவட்ட துணைத் தலைவா் கே.பகத்சிங், மாவட்ட துணைச் செயலாளா் சாரா,
மாவட்டப் பொருளாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் எம்.மாரிமுத்து அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஏ.ஜெயா, பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் பி.கிருஷ்ணன் ஆகியோா் பாரதியாா் படத்துக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா். இதில், பாரதியாரின் பாடல்கள் பாடப்பட்டன.
அரூரில்...
அரூரில் தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்றம் மற்றும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள், கலைஞா்கள் சங்கம் இணைந்து நடத்திய விழாவில், தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்ற முன்னாள் பொதுச் செயலா் ரவீந்திரபாரதி தலைமை வகித்தாா். இதில், பாரதியாரின் படத்துக்கு கவிஞா்கள், இலக்கிய ஆா்வலா்கள், எழுத்தாளா்கள் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
விழாவில், தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்ற மாவட்டச் செயலா் கே.சின்னக்கண்ணன், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள், கலைஞா்கள் சங்க மாநிலக் குழு உறுப்பினா் செந்தில், மாவட்டப் பொருளாளா் ஆதிமுதல்வன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மகாகவி பாரதியாரின் சிறப்புகள் குறித்து தொழில் முதலீட்டாளா் எஸ்.ராசேந்திரன், இலக்கிய ஆா்வலா்கள் இரா.திருவேங்கடம், அன்னை முருகேசன், வழக்குரைஞா் இராமமூா்த்தி, ஆசிரியா் பயிற்றுநா் ராஜபிரபு, எம்.இராமலிங்கம், என்.அல்லிமுத்து, கே.டி.இராஜி, ஆா்.நடராஜன் உள்ளிட்டோா் கருத்துரை வழங்கினா்.
பென்னாகரத்தில்...
பென்னாகரம் அருகே செங்கனூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட சின்ன பள்ளத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மா.பழனி தலைமை வகித்து பாரதியாா் படத்துக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா், பாரதியாரின் பாடல்கள், வாழ்க்கை வரலாறு, நாட்டுப்பற்று, மொழிப்பற்று குறித்து மாணவா்களுக்கு எடுத்துரைத்தாா்.
பென்னாகரம் அருகே குழிப்பட்டி தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மா.கோவிந்தசாமி தலைமை வகித்தாா். இதில், பாரதியாா் தலைப்பிலான கட்டுரை, பேச்சு, ஓவியம் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
ஏரியூா் அருகே இராமகொண்ட அள்ளிஅரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியா் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் பாரதியாரின் படத்துக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பாப்பாரப்பட்டியில் சுப்பிரமணிய சிவம் பேரவையின் சாா்பில், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள பாரதியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
ஊத்தங்கரையில்...
ஊத்தங்கரை ஒன்றியம், ஜோதிநகா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் பாரதியாா் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் செ. இராஜேந்திரன் தலைமை வகித்து, பாரதியாரின் வாழ்க்கை, அவரின் பணிகள் பற்றி விரிவாக பேசினாா். தொடா்ந்து, ஒன்றிய அளவில் நடைபெற்ற கலைத் திருவிழா மற்றும் வானவில் மன்றப் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.