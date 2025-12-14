தருமபுரியில் சாலை மையத் தடுப்பில் லாரி மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு; 4 போ் காயம்
தருமபுரியில் சாலை மையத் தடுப்பில் லாரி மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். மேலும் 4 போ் படுகாயமடைந்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே உள்ள நாகமரை கிராமத்தை சோ்ந்தவா் கோவிந்தராஜ் (52), மீன் வியாபாரி. இந்த நிலையில், ஆந்திரா சென்று மீன் வாங்கிவர கோவிந்தராஜ் முடிவு செய்தாா்.
இதற்காக சோளப்பாடியைச் சோ்ந்த வெங்கடேஷ்வரனுக்குச் சொந்தமான மினி லாரியை வாடகைக்கு எடுத்துகொண்டு, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ராமச்சந்திரன் (32), ஆண்டியப்பன் (40), சிவராமன் (35), நடராஜன் (50) ஆகியோருடன் சனிக்கிழமை ஆந்திரா சென்றாா்.
அங்கு மீன்களை வாங்கிக்கொண்டு சனிக்கிழமை நள்ளிரவு ஊா் திரும்பினாா். வாகனத்தை சீனிவாசன் ஓட்டிவந்தாா். பென்னாகரம் நோக்கி வந்து கொண்டிந்தபோது பாலக்கோடு அருகே கா்த்தாரஅள்ளி பகுதியில் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் சாலை மைய தடுப்பில் மோதி கவிழ்ந்தது.
இந்த விபத்தில் கோவிந்தராஜ் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மற்ற 4 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனா். தகவலறிந்த பாலக்கோடு போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று காயமடைந்தவா்களை மீட்டு தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். விபத்து குறித்து பாலக்கோடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
விபத்தில் உயிரிழந்த கோவிந்தராஜுக்கு மனைவி வளா்மதி, மகன் கோபி, மகள் கெளசல்யா உள்ளனா்.