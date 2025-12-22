புலிகரையில் புதிய காவல் நிலையம் திறப்பு
தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டம், புலிகரையில் புதிய காவல் நிலையத்தை காணொலி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 25 சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தநிலையில், பொதுமக்களின் அலைச்சலை தவிா்த்தல், போலீஸாரின் பணிச்சுமையை குறைத்தல் உள்ளிட்ட நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு புலிகரையில் புதிய காவல் நிலையம் அமைக்கப்படும் என 2025-26-ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடா்ந்து, கடகத்தூா், செல்லியம்பட்டி, புலிகரை, கொல்லப்பட்டி, காட்டம்பட்டி, கம்மாளப்பட்டி, பூகானஅள்ளி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு உள்பட்ட பகுதிகளை ஒருங்கிணைந்து புலிகரையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு பாலக்கோடு காவல் உள்கோட்டத்தின்கீழ் புதிய காவல் நிலையம் உருவாக்கப்பட்டது. இது, மாவட்டத்தின் 26-ஆவது காவல் நிலையம் ஆகும்.
மதிகோன்பாளையம், பாலக்கோடு, பாப்பாரப்பட்டி ஆகிய 4 காவல் நிலையங்களின்கீழ் நிா்வகிக்கப்பட்டு வந்த சில பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டு புதிதாக அமைந்துள்ள புலிகரை காவல் நிலையத்தின்கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
இந்த காவல் நிலையத்தை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி வழியாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா். இதைத்தொடா்ந்து, தருமபுரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.எஸ்.மகேஸ்வரன் புதிய காவல் நிலையத்தில் குத்துவிளக்கேற்றிவைத்து அனைவருக்கும் இனிப்புகளை வழங்கினாா். இக்காவல் நிலையத்தில் ஒரு காவல் நிலைய ஆய்வாளா், 2 உதவி ஆய்வாளா்கள் மற்றும் 28 போலீஸாா் பணியாற்ற ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாலசுப்பிரமணியன்(தலைமையிடம்), ஸ்ரீதரன் (பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு), பாலக்கோடு டி.எஸ்.பி. ராஜாசுந்தா் மற்றும் காவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.