நீச்சல் போட்டி: வெண்கலம் வென்ற செந்தில் பள்ளி மாணவிக்கு பாராட்டு
மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற மாணவியை செந்தில் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி நிா்வாகத்தினா் பாராட்டினா்.
தமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் சாா்பில், மாநில அளவிலான தடகள போட்டிகள் தஞ்சாவூா் அன்னை சத்யா விளையாட்டு அரங்கில் அண்மையில் நடைபெற்றன. இப்போட்டிகளில், தருமபுரி மாவட்டம் சாா்பில் அதியமான்கோட்டை செந்தில் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி எஸ்.யு.கனிஷ்கா 19 வயதுக்குள்பட்டோா் பிரிவில் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
இதையடுத்து, மாவட்டத்துக்கும், பள்ளிக்கும் பெருமை சோ்த்த மாணவியை, செந்தில் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் செந்தில் சி.கந்தசாமி, துணைத் தலைவா் கே.மணிமேகலை கந்தசாமி, செயலாளா் கே.தனசேகா், தாளாளா் தீப்திதனசேகா், நிா்வாக அலுவலா் ஜெ. காா்த்திகேயன், முதன்மை முதல்வா் சி.ஸ்ரீனிவாசன், முதல்வா் ஏ.சிவராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.