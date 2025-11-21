தருமபுரி சிப்காட்டில் பேட்டரி உற்பத்தி தொழிற்சாலை: தமிழக சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநா் தகவல்
தருமபுரியில் சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் மின்சார காா்களுக்குத் தேவையான பேட்டரிகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை அமைய உள்ளதாக தமிழக சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநா் கி.செந்தில்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் சிப்காட் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கண்காட்சி நடைபெற்றது. சிப்காட் நிா்வாக இயக்குநா் கி.செந்தில்ராஜ், மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ் உள்ளிட்டோா் கண்காட்சியைத் திறந்துவைத்து அரங்குகளைப் பாா்வையிட்டனா்.
கண்காட்சியில் பேட்டரி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட சுமாா் 20க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்களது உற்பத்திப் பொருள்களை காட்சிப்படுத்தியிருந்தன. நிகழ்ச்சியில் தமிழக சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநா் கி.செந்தில்ராஜ் பேசுகையில், சென்னை, தூத்துக்குடி, ஒசூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களுக்கு அடுத்து தருமபுரியில்தான் சுமாா் 2,500 ஏக்கரில் சிப்காட் தொழில் பூங்கா அமைந்துள்ளது.
அதேபோல இந்தியாவிலேயே பெட்ரோல், டீசல் காா் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கிறது. தற்போது பேட்டரி மூலம் இயங்கக்கூடிய மின்சார காா்களின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. இந்த மின்சார காா்களுக்கு தேவையான பேட்டரிகளை தயாரிக்கும் நிறுவனம் தருமபுரி தொழிற்பூங்காவில் அமைய உள்ளது என்றாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் பேசுகையில், கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டமாக இருந்த தருமபுரி தற்போது முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. இளைஞா்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை உறுதிசெய்யும் விதமாக, திறன் மேம்பாட்டுக்கான பயற்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. அதேபோல பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகின்றன. இதன்மூலம் ஏராளமானோா் வேலைவாய்ப்பு பெறுகின்றனா் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.மணி, எம்எல்ஏக்கள் எஸ்.பி.வெங்கடேஸ்வரன், வே.சம்பத்குமாா், ஏ.கோவிந்தசாமி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.