தருமபுரியில் சோதனை மேற்கொண்ட உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா்கள்.
தருமபுரி

ரசாயனக் கலவையில் ஊறவைத்த பச்சைப் பட்டாணி பொட்டலங்கள் பறிமுதல்

தருமபுரியில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், ரசாயனக் கலவை மூலம் சாயம் ஏற்றப்பட்ட பச்சைப் பட்டாணி பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

தருமபுரியில் சிலா் லாபநோக்குடன் மளிகைக் கடைகளில் இருந்து உலா்ந்த பட்டாணியை வாங்கி, அவற்றை ரசாயனம் கலந்த நீரில் ஊறவைத்து செயற்கை நிறமூட்டி சிறு பொட்டலங்களாக விற்பனை செய்வது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த தகவலின் பேரில், உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை மாவட்ட நியமன அலுவலா் கைலாஷ் குமாா், தருமபுரி நகராட்சி மற்றும் ஒன்றிய உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா் நந்தகோபால் உள்ளிட்ட குழுவினா் சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வுமேற்கொண்டனா்.

இதில், சுமாா் 3 கிலோ சாயம் ஏற்றப்பட்ட பச்சைப் பட்டாணியை பறிமுதல் செய்து, ரூ. 2 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனா். மேலும், இச்செயல் தொடா்ந்தால் உணவுப் பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளின்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என எச்சரித்தனா். இதுகுறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரியவந்தால், உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் மாநில வாட்ஸ் அப் புகாா் எண் 94440 42322-இல் தெரிவிக்கலாம் என விழிப்புணா்வு செய்தனா்.

