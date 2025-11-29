பாலக்கோடு அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மோதிக்கொண்டதில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியை உயிரிழந்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோட்டை அடுத்த ஏரி பஞ்சப்பள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆனந்தகுமாா். அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா். இவா், புதன்கிழமை மாலை பணிமுடிந்த பின்னா், நல்லாம்பட்டி நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியையாகப் பணிபுரிந்து வரும் தனது மனைவி கவிதா (39), மகன் கபில்யாழன் ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்கு புறப்பட்டாா்.
மாரண்ட அள்ளி- பஞ்சப்பள்ளி சாலையில், ராமன்கொட்டாய் பகுதி அருகே வந்தபோது, எதிரே வந்த இருசக்கர வாகனம், அவரது வாகனம் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் கவிதா பலத்த காயம் அடைந்தாா். அருகில் இருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு மாரண்டஅள்ளி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று, பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அவரை மருத்துவா்கள் பரிசோதித்ததில் கவிதா உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
இச்சம்பவம் குறித்து பஞ்சப்பள்ளி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மற்றும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.