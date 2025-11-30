தருமபுரி
இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் தொழிலாளி விஜயன் (51) ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், பொம்மிடி அருகே கொட்டாயூரைச் சோ்ந்தவா் விஜயன். இவா் பி.துறிஞ்சிப்பட்டிக்கு சென்றுவிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பொம்மிடி 4 வழிச்சாலை நோக்கி நடந்து சென்றுக்கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, அந்த வழியாக ஜங்காலஹள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஜெயபால் ஓட்டிவந்த இருசக்கர வாகனம் விஜயன் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து பொம்மிடி போலீஸாா் வழக்கு பதிந்துள்ளனா்.