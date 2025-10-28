நுகா்வோா் பாதுகாப்பு சட்டம் குறித்த பயிற்சி முகாம்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்
தருமபுரியில் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு சட்டம் குறித்த பயிற்சி முகாமை ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
தருமபுரி மாவட்ட உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த, மாணவ, மாணவிகளுக்கான பயிற்சி முகாம் தருமபுரி ஆட்சியா் அலுவலக அதியன் கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ் பங்கேற்று பயிற்சியை தொடங்கிவைத்து, இளம் நுகா்வோா்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கையேடுகளை வெளியிட்டுப் பேசினாா்.
இந்நிகழ்வின்போது, நுகா்வோா் பாதுகாப்புச் சட்டம், விழிப்புணா்வு, பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து நடத்தப்பட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆட்சியா் பரிசுகள், சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினாா்.
தொடா்ந்து நடந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட அளவிலான பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான நுகா்வோா் பாதுகாப்புச் சட்டம்-2019 குறித்து ஒருநாள் புத்தாக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இதில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள், நுகா்வோா் மன்ற உறுப்பினா்கள், தன்னாா்வ நுகா்வோா் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா்.கவிதா, தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மேலாளா் தணிகாசலம், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் கதிரேசன், உணவுப் பாதுகாப்பு நியமன அலுவலா் கைலாஷ்குமாா், உறுதிமொழி ஆணையா் முரளி, தருமபுரி மாவட்ட தன்னாா்வ நுகா்வோா் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவா் சம்பத்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.