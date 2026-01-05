தருமபுரியில் 1,541 மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணி: ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் வழங்கினாா்
தருமபுரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 1,541 மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணிகளை ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் வழங்கினாா்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசுக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு, ‘உலகம் உங்கள் கையில்’ என்ற தலைப்பில் இலவசமாக மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னையிலிருந்து திங்கள்கிழமை காணொலிக் காட்சிமூலம் தொடங்கிவைத்தாா்.
இதுதொடா்பாக தருமபுரி அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அரசு கல்லூரிகளில் பயிலும் 1,541 மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகளை ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ் வழங்கினாா். இதில் 862 மாணவா்கள், 679 மாணவிகள் மடிக்கணினியை பெற்றுக்கொண்டனா்.
தருமபுரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ. மணி முன்னிலை வகித்து மாணவ, மாணவிகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். கவிதா, திட்ட அலுவலா் ரூபன் சங்கா் ராஜ், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.பி. வெங்கடேஸ்வரன், நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமி நாட்டான் மாது, அரசு கலைக் கல்லூரி முதல்வா் கண்ணன், மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.