தருமபுரி மாவட்டத்தில் இதுவரை 1,64,617 பேருக்கு சளி, காய்ச்சல் பரிசோதனை: ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published on : 09th September 2020 06:55 AM | அ+அ அ- | |