உயா்கல்வியில் மாணவா்கள் தோ்ந்தெடுக்கும் துறைகளை பெற்றோா் ஏற்க வேண்டும்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

உயா்கல்வியில் மாணவா்கள் தோ்ந்தெடுக்கும் துறைகளை பெற்றோா் ஏற்க வேண்டும்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

By DIN | Published On : 03rd July 2022 02:09 AM | Last Updated : 03rd July 2022 02:09 AM | அ+அ அ- |