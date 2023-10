அத்திப்பள்ளி பட்டாசு வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தல்

By DIN | Published On : 10th October 2023 12:54 AM | Last Updated : 10th October 2023 12:54 AM | அ+அ அ- |