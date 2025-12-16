ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 3,000 கனஅடியாக குறைந்தது
பென்னாகரம்: கா்நாடக அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரிநீா் குறைக்கப்பட்டதால், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து செவ்வாய்க்கிழமை விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.
அண்மைக்காலமாக காவிரி ஆற்றின் கரையோரப் பகுதி மற்றும் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்து வந்த மழை முற்றிலும் குறைந்தது. இருப்பினும், கா்நாடக அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரிநீா் வெளியேற்றப்பட்டு வந்ததால் 6,000 கனஅடியாக நீா்வரத்து நீடித்தது. இந்நிலையில், கா்நாடக அணைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரிநீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டதால், காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து தொடா்ந்து சரிந்து வருகிறது.
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து திங்கள்கிழமை 4,000 கனஅடியாகவும், செவ்வாய்க்கிழமை 3,000 கனஅடியாகவும் தொடா்ந்து சரிந்து வருகிறது. இதனால், பிரதான அருவி, சினி அருவி, ஐந்தருவி, ஐவாா் பாணி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீா்வரத்து குறைந்து பாறைத் திட்டுகள் வெளியே தெரிகின்றன.
தமிழக - கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீரின் அளவுகளை கண்காணித்து வருகின்றனா்.