ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 28,000 கனஅடியாக குறைந்தது

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து புதன்கிழமை விநாடிக்கு 28 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைந்துள்ள நிலையில், அருவிகளில் குளிப்பதற்கும் பரிசல் பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பென்னாகரம்: ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து புதன்கிழமை விநாடிக்கு 28 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைந்துள்ள நிலையில், அருவிகளில் குளிப்பதற்கும் பரிசல் பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் காவிரிக் கரையோர நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளான அஞ்செட்டி, நாட்றாம்பாளையம், கேரட்டி, கெம்பாகரை, ராசி மணல், மொசல்மடுவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை குறைந்துள்ளது. இருப்பினும் கா்நாடக அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரிநீா் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்துள்ளதால் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து குறைந்துள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை மாலை விநாடிக்கு 32 ஆயிரம் கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து, புதன்கிழமை விநாடிக்கு 28 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைந்தது. காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து குறைந்ததால் ஒகேனக்கல் அருவிகளிலும் நீா்வரத்து குறைந்துள்ளது. இருந்தபோதிலும் காவிரி ஆற்றில் பரிசல் பயணம் மேற்கொள்வதற்கும், ஒகேனக்கல் அருவிகளில் குளிப்பதற்கும் விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை மாவட்ட நிா்வாகம் நீட்டித்துள்ளது.

