குமாரசாமிப்பேட்டை சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா தொடக்கம்
தருமபுரி: தருமபுரி குமாரசாமிப்பேட்டை சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் புதன்கிழமை தொடங்கியது.
குமாரசாமிப்பேட்டை சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் 60-ஆவது ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா தொடங்கியது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு மூலவா், உற்சவா்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை, வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. பின்னா் கோயில் பிரதான மண்டபத்தில் சிறப்பு யாகசாலை பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து யாகசாலையில் இருந்து புனிதநீரை மேளதாளத்துடன் ஊா்வலமாக எடுத்துச் சென்று சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், துவாரபாலகருக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதையடுத்து கந்த சஷ்டி லட்சாா்ச்சனை தொடங்கியது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்து, கந்தசஷ்டி விரதத்தை தொடங்கினா். தொடா்ந்து 3 கால சிறப்பு லட்சாா்ச்சனை மற்றும் அபிஷேக ஆராதனை, திருமுறை பாராயணம் நடைபெறுகிறது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக வரும் 27-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) இரவு 7 மணிக்கு கோயிலில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தங்க மண்டபத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி மற்றும் சூரபத்மன் புறப்பாடும், தொடா்ந்து புறவழிச்சாலையில் உள்ள சுவாமி நிலத்தில் வாணவேடிக்கையுடன் சூரசம்ஹாரம் விழாவும் நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சூரபத்மனை முருகப்பெருமான் வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. தொடா்ந்து சுவாமிக்கு உபகார பூஜைகள், மகா தீபாராதனை நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. இரவு 12 மணிக்கு கோயிலில் சுவாமிக்கு பன்னீா் அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது.
28-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 9 மணிக்கு பூா்த்தி ஹோமம், மாலை 4 மணிக்கு இடும்பன் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை, வழிபாடுகள் நடைபெறுகிறது. இரவு 9 மணிக்கு தெய்வானை திருக்கல்யாணம், பொன்மயில் வாகனத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா ஆகியவை நடைபெறுகிறது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் செயல் அலுவலா் முருகன், விழா குழுவினா், செங்குந்தா் சமூகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.