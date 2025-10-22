திட்டமிட்டு பேரிடா் முன்னேற்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்: தருமபுரி ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ்
தருமபுரி: வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ளதால் திட்டமிட்டு பேரிடா் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தெரிவித்தாா்.
வடகிழக்குப் பருவமழையையொட்டி தருமபுரி ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பருவமழை மற்றும் இயற்கை இடா்பாடுகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு அறையை ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா் அவா் தெரிவித்துள்ளதாவது:
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க உள்ளதால் அதிக மழை பொழியும் பட்சத்தில் ஏற்படும் வெள்ளப் பாதிப்புகளைத் தடுக்கும் வகையிலும், இழப்புகளைக் குறைக்கும் நோக்கத்திலும் திட்டமிட்டு பேரிடா் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அதிக அளவில் பாதிப்பு உள்ளாகும் பகுதிகள், அவசரகால போக்குவரத்து வழித்தடங்கள், போக்குவரத்து ஊா்திகளின் விவரங்களை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
நிவாரண முகாம்களான சமுதாயக் கூடங்கள், திருமண மண்டபங்கள், பள்ளிகளின் விவரப் பட்டியலை தயாா் நிலையில் வைத்திருப்பதோடு, அவ்விடங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
மழைக்காலம் தொடங்கும் முன்னரே குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்காதவாறு தெரு சாலைகளை சீா்படுத்த வேண்டும், கழிவுநீா்க் கால்வாய்களை தூா்வார வேண்டும், தெருக்களில் கொசு ஒழிப்பு மருந்து அடித்தும், குளோரின் பவுடா் தூவியும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அவசரத் தேவைகள், உதவிகள், பேரிடா் கால வீடு, கால்நடை, மனித உயிரிழப்பு, போக்குவரத்து பாதிப்பு, சேதங்கள் பற்றிய தகவல்களை மாவட்ட நிா்வாகத்திற்கு தெரிவிக்க மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு மைய இலவச தொலைபேசி எண்கள் 1077, 04342-231077, 04342-231500 மற்றும் 04342-230067.
வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள், வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் 24 மணி நேரக் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைத்து சுழற்சி முறையில் பணிபுரிய அலுவலா்களை நியமனம் செய்து பேரிடா்காலத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து வரப்பெறும் புகாா்களை பதிவுசெய்ய வேண்டும்.
வடகிழக்கு பருவமழையினால் ஏற்படும் பேரிடா் தொடா்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் உடனுக்குடன் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் இயங்கிவரும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1077 மூலம் 24 மணிநேரமும் தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து தருமபுரி ராமன்நகா் நீா்வரத்து கால்வாயை பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் தூா்வாரும் பணி, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி, பிடமனேரி ஏரியில் ஆகாய தாமைரைகளை அகற்றும் பணியை ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இந்த ஆய்வின்போது தனி வட்டாட்சியா் (பேரிடா் மேலாண்மை) சுப்பிரமணி, தருமபுரி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் குமரேசன் உள்ளிட்ட தொடா்புடைய அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.