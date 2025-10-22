தருமபுரி
மழை நீா் சூழ்ந்த பகுதிகளை பாா்வையிட்ட தருமபுரி எம்.பி.
தருமபுரியில் கனமழை காரணமாக வெள்ள நீா் சூழ்ந்த குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீா் வெளியேற்றும் பணியை தருமபுரி எம்.பி. ஆ.மணி ஆய்வு புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
வடகிழக்குப் பருவமழை காரணமாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது. தருமபுரி அருகே இலக்கியம்பட்டி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாலைகளில் மழைநீா் தேங்கி, குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ள நீா் புகுந்தது. இந்த நிலையில் மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் மழைநீரை வெளியேற்றும் பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில், தருமபுரி நந்தி நகா், இலக்கியம்பட்டி, ஏஎஸ்டிசி குடியிருப்பு, இலக்கியம்பட்டி அரசுப் பள்ளி ஆகிய இடங்களில் எம். பி. ஆ.மணி பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு, பொது மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா். இந்த ஆய்வின் போது திமுக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.