ஆபத்தை உணராமல் ஒகேனக்கல் சினி அருவியைக் கடக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகள்
காவிரியில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஆபத்தை உணராமல் ஒகேனக்கல் சினி அருவி பகுதியில் உள்ள பாதுகாப்பு தடுப்பு கம்பிகளின் மீது ஏறி சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆற்றை கடந்து சென்றனா்.
கா்நாடக காவிரி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதாலும், தமிழக காவிரி கரையோரப் பகுதிகளில் பெய்த மழையின் காரணமாகவும் ஒகேனக்கல்லுக்கு கடந்த சில நாள்களாக நீா்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது.
காவிரி ஆற்றில் தொடா்ந்து நீா்வரத்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒகேனக்கல்லில் உள்ள பிரதான அருவி, சினி அருவி, ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது. நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை தொடா்ந்து பெய்து வருவதால் காவிரி ஆற்றில் மேலும் நீா் வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவிகளில் குளிப்பதற்கும், பரிசல் பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பிரதான அருவிக்குச் செல்லும் நடைபாதை பூட்டப்பட்டு காவல் துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இந்த நிலையில், ஒகேனக்கல் சினி அருவி தண்ணீரில் மூழ்கும் நிலையில் உள்ளது.
ஒகேனக்கல் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளில் சிலா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவலா்களிடம், உள்ளூா் பகுதியை சோ்ந்தவா்கள் எனவும், மீன்பிடிக்க செல்வதாகவும் கூறி தடையை மீறி நுழைகின்றனா். இவா்கள், தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள அருவி பகுதிகளுக்கு ஆபத்தை உணராமல் சென்று புகைப்படம் எடுத்து இன்ஸ்ட்டாகிராம், பேஸ்புக் பக்கங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனா்.
மூழ்கும் நிலையில் உள்ள சினி அருவி பகுதிக்கு சென்று அதன் தடுப்பு கம்பிகளின் மீது ஏறி ஆற்றைக் கடந்து செல்லும்போது நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து ஆற்றில் அடித்து செல்லும் சூழல் உள்ளது. எனவே, ஒகேனக்கல்லில் தடை செய்யப்பட்ட இடங்களுக்கு செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து, அதிக அளவில் காவலா்களைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.