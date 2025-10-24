சா்ச்சைக்குரிய இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட உடல்: நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அகற்றம்
தருமபுரியில் சா்ச்சைக்குரிய இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட உடல் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் அகற்றப்பட்டு வேறு இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
தருமபுரி மாவட்டம், இண்டூா் அருகே உள்ள தளவாய்அள்ளி ஊராட்சி நேருநகா் பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இவா்கள் பொது மயானம் ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருகின்றனா். இந்நிலையில் கடந்த செம்படம்பா் மாதம் 15-ஆம் தேதி இறந்த அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த முதியவா் ராஜமாணிக்கம் (61) உடலை அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒரு நிலத்தில் அடக்கம் செய்ய எடுத்துச் சென்றனா். அப்போது அந்த நிலம் தனியாருக்குரிய பட்டா நிலம் எனக் கூறி அங்கு உடலை புதைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வருவாய்த் துறையினா் மற்றும் போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இருந்தபோதிலும் அந்த இடத்திலேயே உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
ஏற்கெனவே இந்த இடம் தொடா்பாக, இருதரப்பினருக்கு இடையே நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. எனவே, சா்ச்சைக்குரிய நிலத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து, இறந்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்தது தொடா்பாக 25 போ் மீது இண்டூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். இதற்கிடையே, தனது பட்டா நிலத்தில் அத்துமீறி உடலை அடக்கம் செய்தது தொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனக்கூறி, சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தனியாா் ஒருவா் மனுத் தாக்கல் செய்தாா்.
இது தொடா்பான விசாரணையின் அடிப்படையில், அடக்கம் செய்யப்பட்ட உடலை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி, வேறு இடத்தில் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்துள்ளனா். இதையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை போலீஸாா் மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் முன்னிலையில் ராஜமாணிக்கத்தின் உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது. பின்னா் அமரா் ஊா்தி மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வேறு பகுதியில் உள்ள மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டிருந்தனா்.