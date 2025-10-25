தருமபுரி

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 249 ஊராட்சிகளிலும் நவம்பா் 1 ஆம் தேதி கிராமசபைக் கூட்டம்: மாவட்ட ஆட்சியா் அறிவிப்பு

உள்ளாட்சிகள் தினத்தையொட்டி தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள 249 கிராம ஊராட்சிகளிலும் நவம்பா் 1 ஆம் தேதி கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
Published on

உள்ளாட்சிகள் தினத்தையொட்டி தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள 249 கிராம ஊராட்சிகளிலும் நவம்பா் 1 ஆம் தேதி கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது: திங்கள்கிழமை நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில், கிராம ஊராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் பொதுநிதி செலவினம், கிராம ஊராட்சியின் தணிக்கை அறிக்கை, ஊரக பகுதிகளில் மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை, கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், வடக்கிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம், அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டம், தூய்மை பாரத இயக்கம் (ஊரகம்) திட்டம், இதர பொருள்ள் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதால் அனைத்து ஊராட்சியிலுள்ள வாக்காளா்கள், பொதுமக்கள், மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா், மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்பட அனைத்து தரப்பு மக்களும் தவறாமல் கலந்துகொண்டு பயன்பெறலாம்.

X
Dinamani
www.dinamani.com