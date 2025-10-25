தருமபுரி

பாமகவில் பதவிசுகம் கண்டவா்கள் ராமதாஸை விமா்சிப்பதை ஏற்க முடியாது: ஜி.கே. மணி

பாமகவில் மருத்துவா் ராமதாஸால் பதவி சுகம் கண்டவா்கள் அவரை விமா்சிப்பதை ஏற்க முடியாது என்று அக்கட்சியின் கெளரவத் தலைவரும் பென்னாகரம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஜி.கே. மணி தெரிவித்தாா்.

தருமபுரியில் நடைபெற்ற பாமக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கெளரவத் தலைவா் ஜி.கே.மணி பேசியதாவது: மருத்துவா் ராமதாஸ் வன்னியா் சங்கத்தை தொடங்கி, போராடியபோது, எதிா்பாா்ப்பு இல்லாமல் போராடிய மண்ணைச் சோ்ந்தவா்கள் இந்த மாவட்டத்தினா்.

ராமதாஸ் கூறுவதை அப்படியே கேட்பவா்கள் இந்த மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்கள். நாம் வாழ்வதற்காக இந்தியாவே திரும்பிப் பாா்க்கும் வரை போராட்டத்தை நடத்தினாா்.

அவரை சமூக வலைதளங்களில் தரக்குறைவாக விமா்சிப்பதை எப்படி ஏற்பது? ஜி.கே. மணி ஏன் ராமதாஸ்கூட இருக்கிறாரா் என பலரும் பேசுகின்றனா். தமிழகத்தில் உள்ள எந்த அரசியல் தலைவா்களும் அவரை விமா்சித்தது கிடையாது.

ஆனால் அவரால் பதவிசுகம் அடைந்தவா்கள் அவரை விமா்சிக்கும்போது அதை எப்படி ஏற்க முடியும். கோலூன்றி நடக்கும் காலத்தில்கூட, மக்களுங்காக உழைப்பேன் என்று கூறுகிறாா். எனவே, இங்கு வந்தவா்கள், வராதவா்கள் கூட ராமதாஸ் நூறு ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறாா்கள் என்றாா்.

பாமக செயல் தலைவா் ஸ்ரீகாந்தி பரசுராமன்: மருத்துவா் ராமதாஸுக்கு பிடித்த தருமபுரி மண்ணில் எனக்கு பதவி கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அவருடைய கட்டளையை ஏற்று நான் செயல்படுத்துவேன். இந்த பதவி கிடைக்கும் என்று நான் எதிா்பாா்க்கவில்லை. திடீரென முடிவெடுத்து அறிவித்திருக்கிறாா். பாமக வளா்ச்சிக்கு நான் பாடுபடுவேன். தோ்தல் ஆணையம் தொடா்பான நடவடிக்கைகளை ராமதாஸ் எடுத்து வருகிறாா் என்றாா் அவா்.

பாமக இளைஞா் சங்கத் தலைவா் ஜி.கே.எம்.தமிழ்க்குமரன்: இந்த பதவியை எனக்கு ராமதாஸ் விரும்பி கொடுத்துள்ளாா். அவருக்கு இக்கட்டான நேரங்களில் உறுதுணையாக இருப்பேன். விசுவாசத்திற்கு போ் போனவா் எனது அப்பா. கடைசிவரை எப்படி ராமதாஸுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறாரோ, அதேபோல நானும் அவரின் கட்டளையை ஏற்றுச் செயல்படுவேன். லைக்கா தலைமை நிா்வாக அதிகாரியாக இருக்கும்போது, சிறப்பாகச் செயல்பட்டு பல வெற்றிப் படங்களை கொண்டுவந்ததுபோல, பாமகவில் இளைஞா்களை ஒன்றிணைத்து சிறப்பாகச் செயல்படுவேன் என்றாா்.

