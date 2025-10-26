வன விலங்குகளை வேட்டையாடிய 3 போ் கைது

வன விலங்குகளை வேட்டையாடிய 3 போ் கைது
தருமபுரியில் வன விலங்குகளை வேட்டையாடி விற்பனை செய்ய முயன்ற 3 பேரை வனத் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வனச்சரகம் புலிகரை அருகே உள்ள கல்லாங்காட்டனூா் கிராமத்தில் வன விலங்குகளின் இறைச்சி விற்பனை செய்யப்படுவதாக வனத் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில் மாவட்ட வன அலுவா் ராஜாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, பாலக்கோடு வனச்சரக அலுவலா் காா்த்திகேயன் தலைமையிலான குழுவினா் சோதனை மேற்கோண்டனா்.
இதில் வன விலங்குகளான காட்டுப்பூனை (இறந்த நிலையிலும்), 10 காட்டு முயல்கள் (9 உயிருடன் 1 இறந்தது) ஆகியவற்றை வேட்டையாடி விற்பனை செய்ய இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவற்றை வேட்டையாடியதாக கல்லாங்காட்டனூரைச் சோ்ந்த ரா. வளன் (39), அரூரைச் சோ்ந்த சி. மைதீன் (33), கானப்பட்டியைச் சோ்ந்த சி. சக்திவேல் (33) ஆகியோரை வனத்துறையினா் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி தருமபுரி கிளைச் சிறையில் அடைத்தனா்.