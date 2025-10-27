பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் தொழிற்சாலைகளை அமைக்க வலியுறுத்தல்
அரூா்: பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் அரசு சாா்பில் தொழிற்சாலைகளை அமைக்க வேண்டும் என இந்திய குடியரசுக் கட்சி (பிவிகே அணி) வலியுறுத்தியுள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், பி.பள்ளிப்பட்டியில் இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் மாநில நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம், மாநில பொறுப்பாளா் ஜான்சன் பாபு தலைமையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. கட்சியின் தலைவராக எம்.ராஜேந்திரன், பொதுச் செயலாளராக ஆா்.பழனிசாமி ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டனா். முன்னதாக, மறைந்த முன்னாள் தலைவா் பி.வி.கரியமால் படத்துக்கு கட்சியினா் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:
தமிழக அரசு சாா்பில் இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில், அரூா், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் புதிய தொழிற்சாலைகளை தொடங்கவேண்டும். பொம்மிடி பகுதியில் உள்ள கட்டாறுகளில் அதிக அளவில் தடுப்பணைகளை அமைக்க வேண்டும். பொம்மிடியில் கூடுதல் ரயில்கள் நின்று செல்ல மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொம்மிடி - அரூா் வழித்தடத்தில் கூடுதல் அரசுப் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.