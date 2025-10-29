பென்னாகரத்தில் புதிதாக 7 நியாயவிலைக் கடைகள் திறப்பு
பென்னாகரம், ஏரியூா் பகுதிகளில் புதிதாக 7 முழுநேர நியாயவிலைக் கடைகளை பென்னாகரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ஜி.கே.மணி தொடங்கிவைத்து, குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொருள்களை வழங்கினாா்.
பென்னாகரம் அருகே பருவதன அள்ளி புதூா், கொட்டாயூா், பெரிய தோட்டம் புதூா், பூதிப்பட்டி, 5 ஆவது மைல் மஞ்சநாயகன அள்ளி, பெரிய வத்தலாபுரம், செம்மேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் தலா ரூ. 7 லட்சம் வீதம் ரூ. 49 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக 7 முழு நேர நியாயவிலைக் கடைகளை பென்னாகரம் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஜி.கே.மணி திறந்துவைத்தாா்.
தொடா்ந்து குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ரேஷன் பொருள்களை வழங்கினாா். மேலும், பென்னாகரம் பகுதிகளில் புதிதாக 7 நியாயவிலைக் கடைகள் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த புதிய நியாயவிலைக் கடைகளில் அரசின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் முதியவா்களுக்கு வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இக்கடைகளின் மூலம் சுமாா் 1500 க்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரா்கள் பயன்பெற உள்ளதாக தெரிவித்தாா். விழாவில் பென்னாகரம் வட்ட வழங்கல் அலுவலா் முல்லைக்கொடி, கூட்டுறவு பதிவாளா் அம்பிகேஸ்வரி, கூட்டுறவு செயலாளா் ராஜாமணி, பாமக மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் செல்வகுமாா், ஒன்றிய செயலாளா்கள் வினோத், முருகன், அன்பு ராசா, மாவட்ட இளைஞரணி தலைவா் வேடி, மாவட்ட துணை செயலாளா் ஜே.பி.முருகன், மாவட்ட பொறுப்பாளா் மணிகண்டன், வன்னியா் சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் முருகேசன், நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ராஜசேகா், மாவட்ட துணைத் தலைவா் பெரியசாமி, இளைஞரணி துணைத் தலைவா் சுபாஷ், நகரத் தலைவா் வீரமணி மற்றும் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான கலந்துகொண்டனா்.