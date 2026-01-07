அரூரில் ரூ. 1.60 கோடியில் அறிவுசாா் மைய கட்டுமானப் பணிக்கு பூமி பூஜை
அரூரில் ரூ. 1.60 கோடியில் கட்டப்படும் அறிவுசாா் மையக் கட்டட கட்டுமானப் பணிக்கான பூமி பூஜையை தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ஆ.மணி புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் ரூ. 1.60 கோடியில் அறிவுசாா் மையம் அமைக்கும் பணிகளை தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினரும், திமுக கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான ஆ.மணி தொடங்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து, அரூா் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் ரூ. 10 லட்சத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் வழங்கும் பணிகளையும் தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த விழாவில், நகராட்சி ஆணையா் ஹேமலதா, நகராட்சித் தலைவா் இந்திராணி தனபால், துணைத் தலைவா் சூா்யா து.தனபால், நகா்மன்ற உறுப்பினா் முல்லை ரவி, நகராட்சிப் பொறியாளா் பிரேமா, பணி மேற்பாா்வையாளா் வினோத், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் அருள்மொழி மோகன், உமாராணி, ஜெயலட்சுமி வெங்கடேசன், சரிதா, அன்புமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
வாக்குச் சாவடிகளில் ஆய்வு:
அரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட தீா்த்தமலை, பாளையம், வேப்பம்பட்டி, ஈட்டியம்பட்டி, எல்லப்புடையாம்பட்டி உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ‘என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ எனும் தலைப்பில் வாக்குச் சாவடிகளை தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ஆ.மணி ஆய்வு மேற்கொண்டு, திமுக கட்சி நிா்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடினாா்.
இதில், ஒன்றியச் செயலாளா்கள் ஆா்.வேடம்மாள், கோ.சந்திரமோகன், வே.சௌந்தரராசு, திமுக ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு மாநில துணைச் செயலா் ராஜேந்திரன், மாவட்ட துணை செயலா் செ.கிருஷ்ணகுமாா், தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒருங்கிணைப்பாளா் கு.தமிழழகன், சுற்றுச்சூழல் அணி மாவட்ட துணை அமைப்பாளா் எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜி.பெருமாள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.