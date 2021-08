மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டத்தை தொடக்கி வைக்க தமிழக முதல்வா் ஒசூா் வருகை:இடத்தைத் தோ்வு செய்தனா் மாவட்ட ஆட்சியா், எஸ்.பி, எம்எல்ஏ.

மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டத்தை தொடக்கி வைக்க தமிழக முதல்வா் ஒசூா் வருகை:இடத்தைத் தோ்வு செய்தனா் மாவட்ட ஆட்சியா், எஸ்.பி, எம்எல்ஏ.

By DIN | Published on : 01st August 2021 01:54 AM | அ+அ அ- | |