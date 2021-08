புதிய 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மாணவா் சோ்க்கைக்கு மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெறப்படும்

புதிய 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மாணவா் சோ்க்கைக்கு மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெறப்படும்

