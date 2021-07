செல்லிடப்பேசி சிக்னல் கிடைக்காததால் நீா்த் தேக்கத் தொட்டி மீது ஏறி வகுப்பை கவனிக்கும் மாணவா்கள்

