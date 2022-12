அரசு நிலத்தில் வீடு கட்டி 10 ஆண்டுகள் வசித்தவா்களுக்கு பட்டா வழங்க ஒசூா் மாமன்றத்தில் தீா்மானம்

By DIN | Published On : 30th December 2022 12:11 AM | Last Updated : 30th December 2022 12:11 AM | அ+அ அ- |